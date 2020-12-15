Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, посветила оголенным бюстом в приспущенной рубашке

Звезда впечатляет формами в самых жарких образах, передает Politeka.net. В этот раз красотка показала совершенные формы в белоснежной рубашке. Модель, которая также работает диджеем, соблазняет прелестями стоя возле зеркал. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Ким Ли игриво приспустила рубашечку, демонстрируя завидные объемы.

При этом красотка засветила стройные ножки в столь коротком наряде.

Модель распустила черные волосы, прикрыв ими одну часть своего красивого лица. Губы модель приоткрыла и смотрела в камеру, принимая разные позы ради эффектных кадров.

За 50 минут пост собрал более 2000 просмотров и много комментариев.

Пользователи сети написали в сторону кокетки много приятных сообщений, которых достойна ее невероятная внешность.

"Божественный вид", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Ли позировала в одном нежно-розовом белье с сеточкой, что спровоцировало бурные обсуждения. Идеальный загар, яркий макияж и минимум украшений сделали лук Ким Ли очень соблазнительным. Сидя на мягком диване девушка также показала татуировку на ножке, на которую обратили внимание поклонники и написали ей много хвалебных сообщений.

Ранее сообщалось, что Ким Ли похвалилась подтянутым телом в черном монокини. Причем сделала это Ли посреди бассейна и намочив при этом волосы, которые зачесала назад.

Вид диджея просто вызывал головокружение. Тем более звезда вдоволь поиграла с фантазиями фанатов, которые тут же высказали свое восхищение в комментариях.

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