Популярна українська фотограф Соня Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи» влаштувала співачці Насті Каменських спекотну фотосесію

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"Красива Каменських by me", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Каменських демонструє бездоганну красу поблизу, буквально «роздираючи» шанувальників хижим поглядом.

"Ух, з характером Настя. Круто передано", "це просто пожежа", " дуже красиві фото. Характер Насті точно переданий!", "Настя теж дуже, дуже хороша .....", "Соня-ти чарівниця прямо", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк розповіла про свій гардероб

"Мій стиліст Юрчик добре знає: я з тих людей, які можуть пустити сльозу через те, що зіпсувалося улюблене плаття, тому що до суконь, що я вибрала їх собі в колекцію, мене дуже ніжне ставлення",-розповіла Соня.

За її словами, підбір одягу для неї є дуже важливим заняттям, оскільки "говорить" за неї в перші секунди знайомства.

Нагадаємо, що Плакидюк і Костромічова притиснулися до красеня, Полякова оцінила: "дівки розкіш".

Як повідомляла Politeka, Плакидюк зніяковіла формами у вбранні з розрізами:"лялечка".

Також Politeka писала, що Плакидюк погладила білосніжне декольте пір'їнкою:"Стала ще соковитіше".