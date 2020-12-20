Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк здалася з "кругленьким" животиком в оточенні зоряного красеня

Як розповідає Politeka, фотографія була розміщена на фан-сторінці знаменитостей в Instagram.

"Боже, як це мило 😅», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії задоволений Сергій Притула підтримує «вагітний» живіт Лесі Нікітюк. Сама телеведуча при цьому виглядає в явному замішанні.

"Милі", "як мило", " Леся вагітна?", "Сподіваюся скоро так і буде", - пишуть шанувальники зоряної пари.

Як ми розповідали до цього. відома українська телеведуча Леся Нікітюк постала в стильному образі

Цього разу білява кокетка змусила заздрити своїй красі. Нікітюк одягла чорну футболку, яка обтягнула шикарні форми.

Також телеведуча позувала в тісних джинсах, красиво виділили її стегна і талію.

Завершили образ зірки стильні прикраси.

У пості Українська знаменитість підняла тему благодійності й запропонувала передплатникам допомогти дитячій лікарні.

"Цього року Святий Миколай залишиться вдома, самі розумієте ситуацію і його поважний вік😁", - написала зірка.

Нагадаємо, що безпардонна Нікітюк змусила чоловіків помірятися своїми "достоїнствами": "будемо чекати на Холостячку".

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