Українцям обіцяють збільшити розмір допомоги від держави, але гроші мають намір видавати не всім

Про це розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає "Україна 24».

За словами чиновниці, вони внесли законопроект в стіни парламенту про те, щоб діти з інвалідністю і які знаходяться в дитбудинках і опікунських сім'ях, могли проживати там до 23 років. Весь цей час їм будуть нараховуватися виплати, оскільки "потрібно виходити кудись із цих сімей".

Водночас Лазебна розповіла, що є кілька програм допомоги багатодітним сім'ям, які передбачають збільшення розміру виплат.

Зокрема, на кожну дитину зараз уряд виділяє 130% від суми "мінімалки". А ось багатодітні сім'ї отримають допомогу, яку збільшили вдвічі.

Для цього необхідно звернутися до органів соціального захисту.

Як повідомлялося раніше, на тлі підняття "мінімалки" українців, очікується підвищення соціальних виплат в наступному році.

Зокрема, пенсія з першого січня наступного року зросте на триста гривень, досягнувши позначки у 2 400 грн.

Однак, підвищення пенсії стосуватиметься лише тих громадян, кому понад 65 років і хто має робочий стаж від 30 років (для жінок) і 35 років (для чоловіків) відповідно.

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