Відома модель Анастасія Квітко, яку охрестили в мережі як "російська Кардашьян», не перестає дражнити шанувальників своїми пишними формами

Красуня є активним користувачем Instagram. Модель майже щодня публікує особисті фотографії в своєму мікроблозі, який вже налічує 11,9 мільйонів підписчиків по всьому світу. Кожна публікація Квітко збирає величезну кількість лайків і коментарів, передає Politeka.net

На останньому фото, яке з'явилося у неї в акаунті, красуня в черговий раз продемонструвала свій гігантський бюст, який ледь вмістився в простій білій майці. Під неї Анастасія, природно, не одягла бюстгальтер, а кокетливо приспустила бретельки, відвівши погляд убік.

"Попрощайтеся з 2020 роком з милашкой на побаченні по відео" - написала модель.

Не так давно ми повідомляли, що відома російська модель Анастасія Квітко показала розкішне тіло в оригінальній сукні.

Красуня вирішила зробити фото ще більш пікантним, тому задерла поділ сукні, показавши, що під ним нічого немає. Дівчина відмовилася від нижньої білизни, тому фанати змогли побачити її стрункі ніжки і пишні округлі стегна.

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