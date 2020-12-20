Известная модель Анастасия Квитко, которую окрестили в сети как «русская Кардашьян», не перестает дразнить воздыхателей своими пышными формами

Красотка является активным пользователем Instagram. Модель почти ежедневно публикует личные фотографии в своем микроблоге, который уже насчитывает 11,9 миллионов подписчиков по всему миру. Каждая публикация Квитко собирает огромное количество лайков и комментариев, передает Politeka.net

На последнем фото, которое появилось у нее в аккаунте, красотка в очередной раз продемонстрировала свой гигантский бюст, который едва уместился в простой белой майке. Под нее Анастасия, естественно, не одела бюстгальтер, а кокетливо приспустила бретельки, отведя взор в сторону.

«Попрощайтесь с 2020 годом с милашкой на свидании по видео» - написала модель.

Не так давно мы сообщали, что известная российская модель Анастасия Квитко показала роскошное тело в оригинальном платье.

Красотка решила сделать фото еще более пикантным, поэтому задрала подол платья, показав, что под ним ничего нет. Девушка отказалась от нижнего белья, поэтому фанаты смогли увидеть ее стройные ножки и пышные округлые бедра.

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