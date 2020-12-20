Популярний український шоумен Євген Кошовий з "Кварталу 95" здивував шанувальників "перекошеним" обличчям
Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.
"Завтра понеділок", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Кошовий позує з «перекошеним» обличчям, здивовано поглядаючи в кадр.
А оскільки фотку Кошовий вирішив викинути в каруселі Stories, шанувальники знаменитості були позбавлені можливості що-небудь сказати.
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До цього ми розповідали, що студія» Квартал 95 " терміново звернулася до українців через шахраїв
"Друзі, будьте уважні. У соцмережах поширюється відео за участю Євгена Кошового, за допомогою якого шахраї вимагають гроші й обманюють людей, використовуючи особистість і ім'я Євгена. Ми боремося з кожним випадком і банимо відео й обліковий запис, з яких вони поширюються, але застерігаємо вас бути пильними», - йдеться в повідомленні.
Тих, хто побачить такий пост, просять надіслати посилання на нього в особисті повідомлення сторінці «Студії Квартал 95».
Нагадавши, Кравець з "Квартал 95" гульнула на славу з Ткачем і Кошовим, кадри веселощів.
Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" розважився з молодими красунями й отримав по обличчю від Кравець: "скільки можна?".