Незвичайний кадр облетів Мережу - публіка встала на "захист" екс-солістки "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої

Як передає Politeka.net, на одному з фан-акаунтів в Instagram 30-річної співачки опублікували провокативне фото, на якому вона постала в компанії з двома красенями в поліцейській формі.

Яскраво нафарбована Дорофєва була в розпусній міні-сукні рожевого кольору з приманливою зоною декольте. Судячи з усього, красуня не одягла ліфчик.

Бородаті хлопці у формі, всі в татуюваннях, скрутили їй руки за спину і трохи нагнули вперед. Мученицький вираз обличчя Наді вартий всяких похвал - її акторській майстерності можна тільки поаплодувати.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Не карай вона хороша 🤗💓🌟🎶🌹"

"покарана"

"Красуня😍"

Раніше ми повідомляли, Дорофєєва опублікувала відео, в якому показала обличчя крупним планом.

Так, стиліст "чаклував" над і так бездоганною зовнішністю зірки, доводячи кожну деталь до ідеалу. Надя, тим часом, пустотливо "стріляла" оченятами.

"Мої очі тобі все скажуть", - коротко йдеться в повідомленні.

"Надя, це дуже небезпечний прийом!", "приголомшливі очі", «наскільки ж вони у тебе красиві», «твої очі просто космос», «ну просто вогонь», «від тебе так і віє красою», «неймовірна», "горить моя душа", - відреагували шанувальники.

Крім того ми писали, що Дорофєєва епатувала публіку латексним костюмом, ніби змальованим з фантастичних романів. Дівчина показала себе в повний зріст в ультракороткому топі і шортиках, блиснувши стрункою фігуркою. Також на ній були незвичайні босоніжки на високій платформі.

Нагадаємо, зі скандалу стартував новий сезон "Голос країни" з Тіною Кароль і Дорофєєвою.

Як повідомляла Politeka, пустотлива Надя Дорофєєва в трусах підбадьорила спокусливими позами:"заздріть тихо".

Також Politeka писала, що щаслива Дорофєєва в зухвалому міні оголила пікантну частину тіла і розважилася з Позитивом.