Незвичайний кадр облетів Мережу - публіка встала на "захист" екс-солістки "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої
Як передає Politeka.net, на одному з фан-акаунтів в Instagram 30-річної співачки опублікували провокативне фото, на якому вона постала в компанії з двома красенями в поліцейській формі.
Яскраво нафарбована Дорофєва була в розпусній міні-сукні рожевого кольору з приманливою зоною декольте. Судячи з усього, красуня не одягла ліфчик.
Бородаті хлопці у формі, всі в татуюваннях, скрутили їй руки за спину і трохи нагнули вперед. Мученицький вираз обличчя Наді вартий всяких похвал - її акторській майстерності можна тільки поаплодувати.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
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"Не карай вона хороша 🤗💓🌟🎶🌹"
"покарана"
"Красуня😍"
Раніше ми повідомляли, Дорофєєва опублікувала відео, в якому показала обличчя крупним планом.
Так, стиліст "чаклував" над і так бездоганною зовнішністю зірки, доводячи кожну деталь до ідеалу. Надя, тим часом, пустотливо "стріляла" оченятами.
"Мої очі тобі все скажуть", - коротко йдеться в повідомленні.
"Надя, це дуже небезпечний прийом!", "приголомшливі очі", «наскільки ж вони у тебе красиві», «твої очі просто космос», «ну просто вогонь», «від тебе так і віє красою», «неймовірна», "горить моя душа", - відреагували шанувальники.
Крім того ми писали, що Дорофєєва епатувала публіку латексним костюмом, ніби змальованим з фантастичних романів. Дівчина показала себе в повний зріст в ультракороткому топі і шортиках, блиснувши стрункою фігуркою. Також на ній були незвичайні босоніжки на високій платформі.
Нагадаємо, зі скандалу стартував новий сезон "Голос країни" з Тіною Кароль і Дорофєєвою.
Як повідомляла Politeka, пустотлива Надя Дорофєєва в трусах підбадьорила спокусливими позами:"заздріть тихо".
Також Politeka писала, що щаслива Дорофєєва в зухвалому міні оголила пікантну частину тіла і розважилася з Позитивом.