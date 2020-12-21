Перша в Україні "Холостячка" Ксенія Мішина порадувала шанувальників свіжими знімками, показавши себе в звичайному житті

Як передає Politeka.net, 31-річна актриса опублікувала цікаві кадри в "сторіз" в Instagram.

Ксенія ризикнула продемонструвати свою натуральну красу. Дівчина постала з високим хвостиком, без макіяжу, в темно-синій піжамі з білою облямівкою - від епатажу, яскравих нарядів і пишних зачісок не залишилося і сліду. Перед глядачем постала "домашня" Мішина.

На одних кадрах актриса здивувала витівкою. Вона сіла прямо на стіл, задерши і зігнувши в коліні ніжку. На інших зірка показала, як поливає квіти, і сидить на підвіконні з ноутбуком.

"У нашому ритмі, коли робочі моменти можуть бути 24/7, важливо створювати маленькі ритуали, які перемикають увагу... Полити квіти, медитація 5 хвилин, зарядка, почитати 10 хвилин, послухати класичну музику, не залипаючи в соцмережі... І ось я знову готова повернутися до важливих завдань", - йдеться в повідомленні.

При цьому "Холостячка" засвітила розкішні апартаменти, зі світлими стінами і стриманим декором.

Примітно, що раніше уважні глядачі помітили в "сторіз" у переможця проекту Олександра Еллерта кадри, зроблені в цій же самій квартирі. Так що тут же з'явилося припущення, що парочка живе разом після завершення зйомок.

Раніше ми повідомляли, українці досі обговорюють вибір Мішиної. Чи залишилася Ксенія зі своїм обранцем, остаточно розкриється під час пост-шоу через тиждень після фіналу.

Багато користувачів почали журити актрису - мовляв, зробила невірний вибір, на що та гостро відреагувала.

"Якщо вже бути зовсім відвертою, я увійшла в ті двері, які відкрилися мені з найпершої зустрічі. Багато з вас справедливо помітили, що іскра між мною і моїм обранцем виникла ще на самому початку шоу...", - ділилася Мішина.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина вибрала Еллерта, астролог розповіла, що їх чекає в майбутньому: "для щастя недостатньо..."