Концертний директор Софії Ротару Сергій Лавров жорстко висловився щодо Юлії Саніної, яка заявила, що принципово не виступає в Росії
Українська співачка Юлія Саніна раніше пояснила, що її група The Hardkiss не виступає в Росії з 2014 року, оскільки артист, як і будь-який громадянин, «повинен мати свою позицію». Таку заяву вона зробила в інтерв'ю YouTube-каналу»ходять чутки".
"Мені подобається думати, що таким чином, показуючи незгоду, ми свою публіку навіть там — в Росії — направляємо на шлях істинний», — зазначила співачка.
При цьому вона зазначила, що група «любить всіх своїх слухачів», але вважає концерти в Росії неприйнятними. Вона впевнена, що її позиція допоможе її російським шанувальникам зрозуміти, що відбувається насправді.
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На такі слова досить різко відреагував концертний директор Ротару. За його слова Саніна піариться на гострій темі, а не виступає вона в Росії тому, що її туди не кличуть. Про це пише «Газета.Ru»
"А в Росії погоджуються запрошувати Юлію Саніну на гастролі? Серед нас, промоутерів, чи що черга перед нею вишикувалася? У нас в принципі Юлію Саніну знати не знають-напевно, тому вона»не погоджується"? Вона може сказати все що завгодно - у нас і на паркані багато що написано. Як один з головних промоутерів країни, я можу вам сказати, що, якщо зараз оголосити концерт в будь — якому місті, Юлія Саніна не набере навіть 50 глядачів-і це без пандемії. А якщо врахувати пандемію-то хто взагалі на неї піде?",- відрізав Лавров.
Він додав, що "український ринок, на жаль, дуже маленький, і багато грошей там не заробиш".
На його думку, артисти не повинні коментувати політику.
"Якщо подивитися на тих же Лободу і Лорак - вони ніяк не стосуються політики... Неправильно говорити: "я в цю країну поїду, а в цю — не поїду". Тому що будь-яке висловлювання може нашкодити артисту навіть в його рідній країні. Тому що в тій же Україні живуть дуже багато людей, які не приймають цю політику. Відповідно, є ризик втратити частину глядачів на батьківщині», — заявив Лавров.
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