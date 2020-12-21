Концертний директор Софії Ротару Сергій Лавров жорстко висловився щодо Юлії Саніної, яка заявила, що принципово не виступає в Росії

Українська співачка Юлія Саніна раніше пояснила, що її група The Hardkiss не виступає в Росії з 2014 року, оскільки артист, як і будь-який громадянин, «повинен мати свою позицію». Таку заяву вона зробила в інтерв'ю YouTube-каналу»ходять чутки".

"Мені подобається думати, що таким чином, показуючи незгоду, ми свою публіку навіть там — в Росії — направляємо на шлях істинний», — зазначила співачка.

При цьому вона зазначила, що група «любить всіх своїх слухачів», але вважає концерти в Росії неприйнятними. Вона впевнена, що її позиція допоможе її російським шанувальникам зрозуміти, що відбувається насправді.

На такі слова досить різко відреагував концертний директор Ротару. За його слова Саніна піариться на гострій темі, а не виступає вона в Росії тому, що її туди не кличуть. Про це пише «Газета.Ru»

"А в Росії погоджуються запрошувати Юлію Саніну на гастролі? Серед нас, промоутерів, чи що черга перед нею вишикувалася? У нас в принципі Юлію Саніну знати не знають-напевно, тому вона»не погоджується"? Вона може сказати все що завгодно - у нас і на паркані багато що написано. Як один з головних промоутерів країни, я можу вам сказати, що, якщо зараз оголосити концерт в будь — якому місті, Юлія Саніна не набере навіть 50 глядачів-і це без пандемії. А якщо врахувати пандемію-то хто взагалі на неї піде?",- відрізав Лавров.

Він додав, що "український ринок, на жаль, дуже маленький, і багато грошей там не заробиш".

На його думку, артисти не повинні коментувати політику.

"Якщо подивитися на тих же Лободу і Лорак - вони ніяк не стосуються політики... Неправильно говорити: "я в цю країну поїду, а в цю — не поїду". Тому що будь-яке висловлювання може нашкодити артисту навіть в його рідній країні. Тому що в тій же Україні живуть дуже багато людей, які не приймають цю політику. Відповідно, є ризик втратити частину глядачів на батьківщині», — заявив Лавров.

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