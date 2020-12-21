Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров жестко высказался относительно Юлии Саниной, которая заявила, что принципиально не выступает в России

Украинская певица Юлия Санина ранее объяснила, что ее группа The Hardkiss не выступает в России с 2014 года, поскольку артист, как и любой гражданин, «должен иметь свою позицию». Такое заявление она сделала в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».

«Мне нравится думать, что таким образом, показывая несогласие, мы свою публику даже там — в России — направляем на путь истинный», — отметила певица.

При этом она отметила, что группа «любит всех своих слушателей», но считает концерты в России неприемлемыми. Она уверена, что ее позиция поможет ее российским поклонникам понять, что происходит на самом деле.

На такие слова довольно резко отреагировал концертный директор Ротару. По его слова Санина пиарится на острой теме, а не выступает она в России потому, что ее туда не зовут. Об этом пишет «Газета.Ru»

«А в России соглашаются приглашать Юлию Санину на гастроли? Среди нас, промоутеров, что ли очередь перед ней выстроилась? У нас в принципе Юлию Санину знать не знают — наверное, поэтому она «не соглашается»? Она может сказать все что угодно — у нас и на заборе много что написано. Как один из главных промоутеров страны, я могу вам сказать, что, если сейчас объявить концерт в любом городе, Юлия Санина не наберет даже 50 зрителей — и это без пандемии. А если учесть пандемию — то кто вообще на нее пойдет?», — отрезал Лавров.

Он добавил, что «украинский рынок, к сожалению, очень маленький, и много денег там не заработаешь».

По его мнению, артисты не должны комментировать политику.

«Если посмотреть на тех же Лободу и Лорак — они никак не касаются политики... Неправильно говорить: «Я в эту страну поеду, а в эту — не поеду». Потому что любое высказывание может навредить артисту даже в его родной стране. Потому что в той же Украине живут очень много людей, которые не принимают эту политику. Соответственно, есть риск потерять часть зрителей на родине», — заявил Лавров.

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