Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров жестко высказался относительно Юлии Саниной, которая заявила, что принципиально не выступает в России
Украинская певица Юлия Санина ранее объяснила, что ее группа The Hardkiss не выступает в России с 2014 года, поскольку артист, как и любой гражданин, «должен иметь свою позицию». Такое заявление она сделала в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».
«Мне нравится думать, что таким образом, показывая несогласие, мы свою публику даже там — в России — направляем на путь истинный», — отметила певица.
При этом она отметила, что группа «любит всех своих слушателей», но считает концерты в России неприемлемыми. Она уверена, что ее позиция поможет ее российским поклонникам понять, что происходит на самом деле.
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На такие слова довольно резко отреагировал концертный директор Ротару. По его слова Санина пиарится на острой теме, а не выступает она в России потому, что ее туда не зовут. Об этом пишет «Газета.Ru»
«А в России соглашаются приглашать Юлию Санину на гастроли? Среди нас, промоутеров, что ли очередь перед ней выстроилась? У нас в принципе Юлию Санину знать не знают — наверное, поэтому она «не соглашается»? Она может сказать все что угодно — у нас и на заборе много что написано. Как один из главных промоутеров страны, я могу вам сказать, что, если сейчас объявить концерт в любом городе, Юлия Санина не наберет даже 50 зрителей — и это без пандемии. А если учесть пандемию — то кто вообще на нее пойдет?», — отрезал Лавров.
Он добавил, что «украинский рынок, к сожалению, очень маленький, и много денег там не заработаешь».
По его мнению, артисты не должны комментировать политику.
«Если посмотреть на тех же Лободу и Лорак — они никак не касаются политики... Неправильно говорить: «Я в эту страну поеду, а в эту — не поеду». Потому что любое высказывание может навредить артисту даже в его родной стране. Потому что в той же Украине живут очень много людей, которые не принимают эту политику. Соответственно, есть риск потерять часть зрителей на родине», — заявил Лавров.
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