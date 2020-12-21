Максим Галкін розбурхав мережу показавши фото їх з Аллою Пугачовою сина Гаррі

Як передає Politeka.net, нове фото з'явилося на Instagram-сторінці російського шоумена.

Портрет Гаррі Галкіна, на якому хлопчик вийшов досить серйозним, викликав бурхливу реакцію користувачів мережі.

"Гарний хлопчик, я взагалі в захваті від ваших Лізи і Гарі, такі розумні виховані не розпещені, розумненькі, приємно завжди дивитися», «красивий хлопець. Є в кого! Батьки красиві!!!», "Дуже красивий і розумний хлопчик. Носіть хрестик!», "Дуже гарний хлопчик 😍і відмінне фото, начебто ще маленький, а погляд дорослий і осмислений😍», - пишуть в мережі.

У той же час іншим здалося, що хлопчик схожий на колишнього чоловіка Алли Пугачової – Філіпа Кіркорова.

"Чому я бачу Кіркорова?", "Гарний хлопчик, тільки ні на Пугачиху і ні на Галкіна не схожий... більше на Кіркорова", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, дітям 71-річної Алли Пугачової і 44-річного Максима Галкіна лізі і Гаррі виповнилося вже сім років. Цього року вони пішли в перший клас. Ліза і Гаррі освоюють Іноземні мови, займаються спортом, співають, танцюють і регулярно демонструють багато інших таланти.

Нагадаємо, Максим Галкін показав, яким "джентльменом" був у шкільні роки, рідкісні кадри.

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