Максим Галкін розбурхав мережу показавши фото їх з Аллою Пугачовою сина Гаррі
Як передає Politeka.net, нове фото з'явилося на Instagram-сторінці російського шоумена.
Портрет Гаррі Галкіна, на якому хлопчик вийшов досить серйозним, викликав бурхливу реакцію користувачів мережі.
"Гарний хлопчик, я взагалі в захваті від ваших Лізи і Гарі, такі розумні виховані не розпещені, розумненькі, приємно завжди дивитися», «красивий хлопець. Є в кого! Батьки красиві!!!», "Дуже красивий і розумний хлопчик. Носіть хрестик!», "Дуже гарний хлопчик 😍і відмінне фото, начебто ще маленький, а погляд дорослий і осмислений😍», - пишуть в мережі.
У той же час іншим здалося, що хлопчик схожий на колишнього чоловіка Алли Пугачової – Філіпа Кіркорова.
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"Чому я бачу Кіркорова?", "Гарний хлопчик, тільки ні на Пугачиху і ні на Галкіна не схожий... більше на Кіркорова", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, дітям 71-річної Алли Пугачової і 44-річного Максима Галкіна лізі і Гаррі виповнилося вже сім років. Цього року вони пішли в перший клас. Ліза і Гаррі освоюють Іноземні мови, займаються спортом, співають, танцюють і регулярно демонструють багато інших таланти.
Нагадаємо, Максим Галкін показав, яким "джентльменом" був у шкільні роки, рідкісні кадри.
Як повідомляла Politeka, розфуфирені Алла Пугачова і Галкін без масок розлютили народ, кадри гулянь.
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