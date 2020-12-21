Переможцем шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною став сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт
Цікаво, що у нього, як і у Мішиної вже є дитина.
Олександр Еллерт був двічі одружений. Від першого шлюбу у нього народилася дочка Еля, якій зараз 12 років. З нею на одному з побачень познайомилася і Ксенія Мішина, яка привела на зустріч і свого сина Платона.
Олександр стверджує, що дочка відреагувала на його перемогу позитивно.
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"Вона задоволена! Ми бачилися, зідзвонювалися, списувалися. Сказала: "Ура!"- заявив комік.
Нагадаємо, раніше Олександр Еллерт зізнавався, що далекий від ідеального батька.
"Більше б часу проводив. Поміняв би свою присутність поруч з дитиною. У якийсь період мене було дуже мало в житті Елі. Я неідеальний тато і у мене був зовсім не ідеальний прояв батьківства», - відповів Він питання про те, що хотів би поміняти в своїх відносинах з дочкою.
Зазначимо, головний конкурент Еллерта бізнесмен Олексій Тригубенко з повагою поставився до рішення Мішиної, хоча не приховував, що йому боляче від того, що дівчина не прийняла його пропозицію.
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