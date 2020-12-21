Співачка Джамала порадувала публіку свіжими фото - нарешті, повернулася додому

Як передає Politeka.net, 37-річна артистка опублікувала нові знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала себе в красивій довгій сукні відтінку "насичений персик", з незвичайними вирізами на плечах, і на високих підборах.

Грайлива брюнетка показала себе в різних ракурсах, в тому числі і в повний зріст, позуючи біля новорічної ялинки.

Примітно, що на відпочинку за кордоном Джамала дивувала новою зачіскою - африканськими кісками. Вже будучи на батьківщині, зірка знову змінила свій вигляд - вірніше, повернула собі колишній, а кіскам сказала "прощавай".

"Ааааааа! Злякалися, що я залишуся в Єгипті? 😂 Ні! Пока кіски, чалмушки, пісочок 😂 😂 Ялинка вбрана 🎄 настрій заряджається 🥳 Люблю вас ❤️ ваша святкова Джа", - звернулася до шанувальників співачка.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Плаття 🧡"

"Повернулася 😍"

"Вам пасує❤️"

"красоткааааа😻 😻 з поверненням ♥ ♥ ️"

"Ваууу!!! Офігенна🔥"

"Дуже гарний колір сукні, благородний"

"Ви схожа на видатну ШЕР 👍 🔥 "

"Побачивши фото перша думка "нарешті повернулася додому"😜"

Раніше ми повідомляли, Джамала активно ділилася кадрами своїх пригод в Єгипті. В одному з останніх постів співачка показала старшого сина Еміра (хлопчикові два рочки) і його першу подружку.

"Спасибі, що ділитеся з нами, дуже цікаво ☺ А Подружка Маша - це вже серйозна доросла заява!😂 Як же швидко Емірка виріс❤❤️", - відреагувала одна з фанаток Джамали.

Нагадаємо, що щаслива Джамала показала, як їй пощастило з сім'єю, зворушливі кадри: «які ви чудові».

Як повідомляла Politeka, батько Джамали вразив талантом, Нікітюк не змогла пройти повз.