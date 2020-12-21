Певица Джамала порадовала публику свежими фото - наконец, вернулась домой

Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка опубликовала новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала себя в красивом длинном платье оттенка "насыщенный персик", с необычными вырезами на плечах, и на высоких каблуках.

Игривая брюнетка показала себя в разных ракурсах, в том числе и в полный рост, позируя возле новогодней елочки.

Примечательно, что на отдыхе за границей Джамала удивляла новой прической - африканскими косичками. Уже будучи на родине, звезда снова изменила свой облик - вернее, вернула себе прежний, а косичкам сказала "пока".

"Ааааааа! Испугались, что я останусь в Египте? 😂 Нетушки! Пока косички, чалмушки, песочек 😂😂 Ёлка наряжена 🎄 Настроение заряжается 🥳 Люблю вас ❤️ Ваша праздничная Джа", - обратилась к поклонникам певица.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Платье 🧡"

"Вернулась 😍"

"Вам пасує👍🤗❤️"

"красоткааааа😻😻 с возвращением 🔥♥️"

"Ваууу!!! Офигенная🔥"

"Очень красивый цвет платья, благородный"

"Вы похожа на выдающуюся ШЕР👍🏻🔥"

"Увидев фото первая мысль "Наконец-то вернулась домой"😜"

Ранее мы сообщали, Джамала активно делилась кадрами своих приключений в Египте. В одном из последних постов певица показала старшего сына Эмира (мальчику два годика) и его первую подружку.

"Спасибо, что делитесь с нами, очень интересно🙏🏻 А подружка Маша- это уже серьезное взрослое заявление!😂 Как же быстро Эмирка вырос😍❤️", - отреагировала одна из фанаток Джамалы.

Напомним, что счастливая Джамала показала, как ей повезло с семьей, трогательные кадры: «Какие вы чудесные».

Как сообщала Politeka, отец Джамалы поразил талантом, Никитюк не смогла пройти мимо.