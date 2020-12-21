Певица Джамала порадовала публику свежими фото - наконец, вернулась домой
Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка опубликовала новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала себя в красивом длинном платье оттенка "насыщенный персик", с необычными вырезами на плечах, и на высоких каблуках.
Игривая брюнетка показала себя в разных ракурсах, в том числе и в полный рост, позируя возле новогодней елочки.
Примечательно, что на отдыхе за границей Джамала удивляла новой прической - африканскими косичками. Уже будучи на родине, звезда снова изменила свой облик - вернее, вернула себе прежний, а косичкам сказала "пока".
"Ааааааа! Испугались, что я останусь в Египте? 😂 Нетушки! Пока косички, чалмушки, песочек 😂😂 Ёлка наряжена 🎄 Настроение заряжается 🥳 Люблю вас ❤️ Ваша праздничная Джа", - обратилась к поклонникам певица.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Платье 🧡"
"Вернулась 😍"
"Вам пасує👍🤗❤️"
"красоткааааа😻😻 с возвращением 🔥♥️"
"Ваууу!!! Офигенная🔥"
"Очень красивый цвет платья, благородный"
"Вы похожа на выдающуюся ШЕР👍🏻🔥"
"Увидев фото первая мысль "Наконец-то вернулась домой"😜"
Ранее мы сообщали, Джамала активно делилась кадрами своих приключений в Египте. В одном из последних постов певица показала старшего сына Эмира (мальчику два годика) и его первую подружку.
"Спасибо, что делитесь с нами, очень интересно🙏🏻 А подружка Маша- это уже серьезное взрослое заявление!😂 Как же быстро Эмирка вырос😍❤️", - отреагировала одна из фанаток Джамалы.
Напомним, что счастливая Джамала показала, как ей повезло с семьей, трогательные кадры: «Какие вы чудесные».
Как сообщала Politeka, отец Джамалы поразил талантом, Никитюк не смогла пройти мимо.