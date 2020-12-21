Дружина хореографа та судді проекту "Танці з зірками" Влад Ями Ліліана показала ніжні спільні фото

Як передає Politeka.net, знімками вона поділилася на сторінці в Instagram.

Подружжя зображені у в'язаних затишних светрах. На фото вони обіймаються і посміхаються. Знімки вийшли неймовірно ніжними

При цьому Ліліана Яма розповіла, що сьогодні, 21 грудня, особливий день.

"Унікальне астрономічне явище, дві надмасивні планети Сатурн і Юпітер, будуть дуже близько один до одного і з землі будуть виглядати як одна затята зірка. 🌟 😍 Останній раз це було 800 років тому...природа Юпітера і структура Сатурна Об'єднуються в знаку Водолій, керованому революціонером Ураном, щоб допомогти нам досягти того, що раніше здавалося недосяжними.🙏 У сукупності з днем зимового сонцестояння, що є одним з найпотужніших днів у році, це дійсно дає магічний момент", - написала вона.

Нагадаємо, нещодавно син Ліліани і Влада зізнався, що хотів би на Новий Рік отримати сестричку Варвару.

Зазначимо, сам Влад Яма раніше говорив, що хотів би стати батьком ще раз.

"Вже, напевно, скоро. Ми не настільки молоді, щоб відкладати це ще на п'ять років", - зізнавався суддя "Танців з зірками".

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" показав рідкісне фото з батьками, схожість неймовірна.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма "заспівав"з Кіркоровим після його скандальної витівки з Поляковою, фото.

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" відверто зізнався, що зводить його з розуму.