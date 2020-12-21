Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася бездоганними вигинами в наряді без штанів, застигши в спокусливій позі перед дзеркалом

Як розповідає Politeka, знімки були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.

"Комбідрес», - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Нікітюк позує в облягаючому боді, ефектно демонструючи пружні форми у всій красі. Як можна помітити, ведуча не соромиться показувати розкішну фігуру в різних позах.

При цьому фанатів легендарна телеведуча вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, опублікувавши кадри в каруселі сторіс.

До цього ми розповідали, що відома українська ведуча Леся Нікітюк показала спокусливий образ і розповіла про те, як відсвяткувала День святого Миколая

Так, Леся зізналася, що минуле свято стало для неї дуже емоційним.

"Вчора був дуже насичений і емоційний день!!! Вперше в житті я відчула свято Миколая!!! Я загадала бажання і не думала що воно так швидко здійсниться», - розповіла вона.

Нагадавши, "вагітна" Леся Нікітюк приголомшила знімком із задоволеним Притулою:"сподіваюся, скоро...".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк терміново звернулася до українців за допомогою, в лікарні проблеми: "цього року...".

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