Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася бездоганними вигинами в наряді без штанів, застигши в спокусливій позі перед дзеркалом
Як розповідає Politeka, знімки були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.
"Комбідрес», - коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Нікітюк позує в облягаючому боді, ефектно демонструючи пружні форми у всій красі. Як можна помітити, ведуча не соромиться показувати розкішну фігуру в різних позах.
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При цьому фанатів легендарна телеведуча вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, опублікувавши кадри в каруселі сторіс.
До цього ми розповідали, що відома українська ведуча Леся Нікітюк показала спокусливий образ і розповіла про те, як відсвяткувала День святого Миколая
Так, Леся зізналася, що минуле свято стало для неї дуже емоційним.
"Вчора був дуже насичений і емоційний день!!! Вперше в житті я відчула свято Миколая!!! Я загадала бажання і не думала що воно так швидко здійсниться», - розповіла вона.
Нагадавши, "вагітна" Леся Нікітюк приголомшила знімком із задоволеним Притулою:"сподіваюся, скоро...".
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