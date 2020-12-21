Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась безупречными изгибами в наряде без штанов, застыв в соблазнительной позе перед зеркалом
Как рассказывает Politeka, снимки были опубликованы на странице звезды в Instagram.
«Комбидрес», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованных снимках Никитюк позирует в облегающем боди, эффектно демонстрируя упругие формы во всей красе. Как можно заметить, ведущая не стесняется показывать роскошную фигуру в разных позах.
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При этом фанатов легендарная телеведущая решила избавить от возможности что-либо сказать, опубликовав кадры в карусели Сторис.
До этого мы рассказывали, что известная украинская ведущая Леся Никитюк показала соблазнительный образ и рассказала о том, как отпраздновала День святого Николая
Так, Леся призналась, что прошедший праздник стал для нее очень эмоциональным.
«Вчера был очень насыщенный и эмоциональный день!!! Впервые в жизни я почувствовала праздник Николая!!! Я загадала желание и не думала что оно так быстро осуществится», - рассказала она.
Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой: "Надеюсь, скоро…".
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк срочно обратилась к украинцам за помощью, в больнице проблемы: "В этом году...".
Также Politeka писала, что скандальную Никитюк "обчистили" прямо на съемках, звезда раскрыла детали: "Грабители забрали...".