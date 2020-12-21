Українська співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, спокусила пікантним танцем із зіркою Монатіком
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці красуні в TikTok.
"Drunk groove з Монатіком. А як виглядає ваш?» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах MARUV виконує запальний танець з Монатіком, вбравшись в латексний наряд. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
"Зростання не має значення. Дві круті зірки", "Богиня любові" «" це просто ульот" «" ти чому така висока?", "круто, дуже", "образ просто шик«," красуня! Твій найкращий наряд», - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що українська співачка Анна Корсун( MARUV), яка будує кар'єру в Росії, вразила неймовірним готичним образом
Так, в акаунті MARUV з'явилися фотографії, на яких вона позує в дуже короткій чорній сукні з цікавими рукавами і комірцем. При цьому рукава і зона декольте на сукні виконані з сіточки.
Нагадаємо, що посивіла MARUV розійшлася не на жарт в непристойному вбранні, кадри свавілля: «бідолаха, постійно в одних трусах».
Як повідомляла Politeka, безпардонна MARUV спокусливо зігнулася, примірявши прозорий наряд: "увага!".
Також Politeka писала, що MARUV в прозорих рюшах блиснула найпотаємнішим, поза вражає:"Принцеса".