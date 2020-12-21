Українська співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, спокусила пікантним танцем із зіркою Монатіком

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці красуні в TikTok.

"Drunk groove з Монатіком. А як виглядає ваш?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах MARUV виконує запальний танець з Монатіком, вбравшись в латексний наряд. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Зростання не має значення. Дві круті зірки", "Богиня любові" «" це просто ульот" «" ти чому така висока?", "круто, дуже", "образ просто шик«," красуня! Твій найкращий наряд», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська співачка Анна Корсун( MARUV), яка будує кар'єру в Росії, вразила неймовірним готичним образом

Так, в акаунті MARUV з'явилися фотографії, на яких вона позує в дуже короткій чорній сукні з цікавими рукавами і комірцем. При цьому рукава і зона декольте на сукні виконані з сіточки.

Нагадаємо, що посивіла MARUV розійшлася не на жарт в непристойному вбранні, кадри свавілля: «бідолаха, постійно в одних трусах».

Як повідомляла Politeka, безпардонна MARUV спокусливо зігнулася, примірявши прозорий наряд: "увага!".

Також Politeka писала, що MARUV в прозорих рюшах блиснула найпотаємнішим, поза вражає:"Принцеса".