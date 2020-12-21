Фотограф Соня Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" спокусила пружними формами, примірявши тісну сукню

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"А ти дивишся фінал Супер топ-модель по-українськи, як це робимо ми з Сергієм Нікітюком?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Плакидюк позує поруч з Нікітюком, обтягнувши розкішну фігуру тісною сукнею.

"Мерилін Монро" « "Сонечка, який образ" « "тобі дуже йде білий колір волосся", " звичайно!!! Це єдина принадність понеділка", " все очманіло, але що з грудьми?", "неперевершена", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк розповіла про свій гардероб

"Мій стиліст Юрчик добре знає: я з тих людей, які можуть пустити сльозу через те, що зіпсувалося улюблене плаття, тому що до суконь, що я вибрала їх собі в колекцію, мене дуже ніжне ставлення",-розповіла Соня.

За її словами, підбір одягу для неї є дуже важливим заняттям.

Нагадаємо, що Плакидюк і Костромічова притиснулися до красеня, Полякова оцінила: "дівки розкіш".

Як повідомляла Politeka, Плакидюк зніяковіла формами у вбранні з розрізами:"лялечка".

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