Фотограф Соня Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" спокусила пружними формами, примірявши тісну сукню
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"А ти дивишся фінал Супер топ-модель по-українськи, як це робимо ми з Сергієм Нікітюком?» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Плакидюк позує поруч з Нікітюком, обтягнувши розкішну фігуру тісною сукнею.
"Мерилін Монро" « "Сонечка, який образ" « "тобі дуже йде білий колір волосся", " звичайно!!! Це єдина принадність понеділка", " все очманіло, але що з грудьми?", "неперевершена", - пишуть її шанувальники.
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Як ми розповідали до цього, фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк розповіла про свій гардероб
"Мій стиліст Юрчик добре знає: я з тих людей, які можуть пустити сльозу через те, що зіпсувалося улюблене плаття, тому що до суконь, що я вибрала їх собі в колекцію, мене дуже ніжне ставлення",-розповіла Соня.
За її словами, підбір одягу для неї є дуже важливим заняттям.
Нагадаємо, що Плакидюк і Костромічова притиснулися до красеня, Полякова оцінила: "дівки розкіш".
Як повідомляла Politeka, Плакидюк зніяковіла формами у вбранні з розрізами:"лялечка".
Також Politeka писала, що Плакидюк погладила білосніжне декольте пір'їнкою:"Стала ще соковитіше".