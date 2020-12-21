Фотограф Соня Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» соблазнила упругими формами, примеряв тесное платье

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«А ты смотришь финал Супер топ-модель по-украински, как это делаем мы с Сергеем Никитюком?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Плакидюк позирует рядом с Никитюком, обтянув роскошную фигуру тесным платьем.

«Мэрилин Монро», «Сонечка, какой образ», «тебе очень идет белый цвет волос», «Конечно!!! Это единственная прелесть понедельника», «все обалденно, но что с грудью?», «непревзойденная», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, фэшн-фотограф и судья шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк рассказала о своем гардеробе

"Мой стилист Юрчик хорошо знает: я из тех людей, которые могут пустить слезу из-за того, что испортилось любимое платье, потому что к платьям, что я выбрала их себе в коллекцию, меня очень нежное отношение", - рассказала Соня.

По ее словам, подбор одежды для нее является очень важным занятием.

Напомним, что Плакидюк и Костромичева прижались к красавцу, Полякова оценила: "девки роскошь".

Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами:"куколка".

Также Politeka писала, что Плакидюк погладила белоснежное декольте перышком:"Стала еще сочнее".