Британська супермодель Демі Роуз вирішила побалувати шанувальників розкішними кадрами з відпочинку

Як розповідає Politeka, знімок знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

Так, на опублікованій фотографії модель позує навколішках, примірявши при цьому сукню з екстремальним декольте. Через це здається, що «бомби» красуні ось-ось вистрибнуть, проте сама дівчина намагається не подати знаку.

Образ Роуз вирішила доповнити елегантною зачіскою і ледь помітним макіяжем. А ось шанувальників знаменитість позбавила можливості захопитися неймовірними обсягами, викинувши кадр у себе в каруселі Stories.

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На фото красуня позує в чоботях вище коліна, шубі, боді з великим декольте й окулярах. Демі зібрала волосся назад, а образ доповнила невеликим макіяжем. Красуня відчинила шубку, щоб показати пишний бюст, який так і випирав з боді. Завдяки цьому кадри вийшли дуже спокусливими й пікантними.

Фанати знаменитості кинулися "наввипередки" захоплюватися бездоганними вигинами кумира, про що говорить те, що відбувається під знімком.

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