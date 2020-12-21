Британская супермодель Деми Роуз решила побаловать поклонников роскошными кадрами с отдыха

Как рассказывает Politeka, снимок знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

Так, на опубликованной фотографии модель позирует на четвереньках, примеряв при этом платье с экстремальным декольте. Из-за этого кажется, что «бомбы» красотки вот-вот выпрыгнут, однако сама девушка старается не подавать виду.

Образ Роуз решила дополнить элегантной прической и едва заметным макияжем. А вот поклонников знаменитость лишила возможности восхититься невероятными объемами, выбросив кадр у себя в карусели Stories.

Как мы сообщали до этого, известная модель Деми Роуз показала себя в необычном наряде

На фото красотка позирует в сапогах выше колена, шубе, боди с большим декольте и очках. Деми собрала волосы назад, а образ дополнила небольшим макияжем. Красотка распахнула шубку, чтобы показать пышный бюст, который так и выпирал из боди. Благодаря этому кадры получились очень соблазнительными и пикантными.

Фанаты знаменитости бросились "наперегонки" восхищаться безупречными изгибами кумира, о чем говорит происходящее под снимком.

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