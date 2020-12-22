Зірка Студії " Квартал 95» Юрій Ткач вразив змінами
Популярний комік поділився новим фото в "Сторіс на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
Ткач показав фото, на якому позує поруч з українською моделлю і співачкою Дашею Астаф'євою в дуже схожому образі. Так, завдяки перуці у коміка з'явилися темне волосся довжиною до плечей.
Крім того, губи У Ткача і Астаф'євої нафарбовані червоною помадою.
Також артисти одягнені в однакові халати в квіточку. Схоже суть таких змін і нового образу полягала в тому, щоб Ткач був похаж на Астаф'єву.
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Ткач зазначив на фото "Квартал 95". Ймовірно в такому вигляді комік спільно з Даші Астаф'євої знімався в якомусь гумористичному номері.
Нагадаємо, раніше Юрій Ткач розповів про те, що його турбує.
"Стежу за кожним, щоб з настроєм було все гуд», - написав Ткач.
На фото артист зображений на зйомках чергового шоу. Можна помітити, що він одягнений в костюм, до якого прикріплений мікрофон. Гуморист вирішив насмішити шанувальників своїм фірмовим виразом обличчя з примруженим оком і піднятою вгору бровою.
Нагадаємо, Ткач з " Квартал 95 "вирядився в хутра і ошелешив перетворенням:"дуже приємно, ЦАР".
Як повідомляла Politeka, Юрія Ткача з " Квартал 95 "переплутали з Зеленським, артисту пророкують завидне майбутнє:"наступний президент".
Також Politeka писала, що Юрій Ткач з " Квартал 95 "в окулярах і шапці вразив перевтіленням, на бабусю схожий:" як же це...".