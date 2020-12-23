Відома модель Емілі Ратаковски показала себе в незвичайному образі

На фото Емілі здалася в червоному топі і спідниці. Красуня залізла на кухонний стіл, взявшись за нього руками. Дівчина залишила волосся розпущеним і дивилася в об'єктив камери. Модель зовсім не соромилася показати худі ніжки і плоский животик, які можна помітити на кадрі. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили всього 14 лайків і не писали Коментарі під публікацією знімка красуні, але так і хочеться додати: "Ось це ягідки, футуристична бестія".

Ми писали, що американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковскі вразила пружністю свого живота.

Так, красуня позувала в красивому ТОПі, який оголив її плоский і пружний животик. Саме від такої гідності не можна було відвести погляд. Пружний прес і тонка талія виглядали чудово і вражали красою. Здавалося, ніби "загралася крихта".

Повідомлялося, що американська модель Емілі Ратаковскі з Victoria's Secret в короткому вбранні показала ідеальну фігуру.

Так, в Instagram з'явився знімок, на якому Емілі постала в короткому комбінезоні без білизни. Наряд мав пікантний виріз, з нього виставився великий бюст.

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