Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в необычных образах

На фото Эмили позирует в кровати, лежа на животике. Волосы девушка оставила распущенными, а образ дополнила украшениями. Красотка смотрела в объектив камеры и хвасталась аппетитными изгибами тела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

На втором фото Эмили сидела в топе, бретельки которого спустила с плеч. Образ краасотка дополнила рваными джинсами, дырка на которых была на все колено. Девушка оставила волосы распущенными, а на шее можно увидеть ожерелье.

Фанаты не писали комментарии под публикацией и поставили несколько десятков лайков, но так и хочется добавить: "Ух, королева соблазна, не дашь заскучать".

Сообщалось, что американская модель Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret показала стройные ножки в мини.

Ратаковски надела черную маечку, которая обтянула ее грудь. Майка имела крой "под горло", сверху нее красотка надела сверкающую цепочку с кулончиком.

Звезда позировала в юбке на высокой посадке. Ткань наряда обтянула стройную талию и при этом можно было заметить и выпирающие упругие ягодицы.

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Так, в одной из фан-групп появилось фото Ратаковски, на котором она позирует в белоснежном топике, обтянувшем ее большую грудь. Одежда стиснула бюст и, казалось, что ему очень тесно.

Тонкая талия и плоский животик притягивали взгляд не меньше. К тому же звезда надела юбочку, которая едва держалась на бедрах и была даже немного приспущенной, не закрывая собой ничего лишнего.

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