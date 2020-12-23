Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в необычном образе

На фото Эмили показалась в красном топе и юбке. Красотка залезла на кухонный стол, взявшись за него руками. Девушка оставила волосы распущенными и смотрела в объектив камеры. Модель совсем не стеснялась показать худые ножки и плоский животик, которые можно заметить на кадре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили всего 14 лайков и не писали комментарии под публикацией снимка красотки, но так и хочется добавить: "Вот это ягодки, футуристическая бестия".

Мы писали, что американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски впечатлила упругостью своего живота.

Так, красотка позировала в красивом топе, который оголил ее плоский и упругий животик. Именно от такого достоинства нельзя было отвести взгляд. Упругий пресс и тонкая талия выглядели восхитительно и впечатляли красотой. Казалось, будто "заигралась крошка".

Сообщалось, что американская модель Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret в коротком наряде показала идеальную фигуру.

Так, в Инстаграм появился снимок, на котором Эмили предстала в коротком комбинезоне без белья. Наряд имел пикантный вырез, из него выставился большой бюст.

Напомним, Ратаковски завлекла к себе в кровать соблазнительной позой

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