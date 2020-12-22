Хореограф та суддя проекту " Танці з зірками" Влад Яма розповів про нову проблему

Як передає Politeka.net, про свій стан танцюрист повідав в Instagram.

Влад Яма записав» сторіс", в яких захриплим голосом повідомив, що відбувається.

«У мене сьогодні не просто ранок. У мене сьогодні ранок здоров'я. Спочатку був на реабілітації свого пальця коханого. Потім заїхав до хірурга коханому, щоб все перевірити, подивитися, такий плановий огляд. Але зараз потрібно подивитися напевно на голосові зв'язки, тому що мені то мій тембр подобається, але, здається, співати я поки не можу», - поділився артист.

Нагадаємо, раніше Влад Яма отримав травму на" Танцях з зірками " під час номера з Юлією Саніною і Дмитром Жуком Яма.

У танці була підтримка, коли один партнер підкидав партнерку над головою, а другий ловив. Неприємність трапилася в той момент, коли Яма невдало зловив Саніну. Хореограф почув хрускіт в кисті, потім відчув сильний біль і зрозумів, що справи погані.

У судді шоу були підозри на перелом, але рентгенівський знімок показав, що це не так. Однак хореографу все ж знадобилася операція. До того ж відновлення після неї зайняло певний час.

Нагадавши, Влад Яма з "Танців з зірками" показав рідкісне фото з батьками, схожість неймовірна.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма "заспівав"з Кіркоровим після його скандальної витівки з Поляковою, фото.

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" відверто зізнався, що зводить його з розуму.