Фотограф Соня Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" показала, як виглядала до рекордного схуднення

Як розповідає Politeka.net, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

Дівчина розповіла, що 2014 рік, коли стартували зйомки шоу «Супермодель по-українськи» змінив її життя.

«На цих словах мій голос завжди дрижатиме, бо тоді я здобула не тільки нову місію i можливість ділитись своїм професійним досвідом з мільйонним загалом глядачів, але й отримала фантастичну телевізійну родину, з якою всі ці сім років ми із благоговінням та хвилюванням спостерігали за карколомними трансформаціями кожного, хто ступав на наш — не побоюсь цього слова— доленосний подіум. І ми переживали це разом, із щирим співчуттям та захватом", - зізналася вона.

При цьому користувачі Мережі розповіли, які сезони шоу їм сподобалися найбільше.

"Хочемо ще змішаний сезон", "Змішані сезони були кращі", "Чоловічий сезон", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, пост Плакидюк супроводила своїм фото до схуднення. Вона позує в сукні з величезним декольте, в якому дівчина засвітила свої принади. Розмір бюста просто заворожує.

Нагадаємо, раніше Плакидюк розповідала, що схуднути їй вдалося без дієт.

Фотограф зазначила, що перш за все вилікувала щитовидну залозу і налагодила обмін речовин. Крім того, вона розібралася зі своїм психологічним станом.

"Мені вдалося досягти якоїсь гармонії і дзена. Є ж ще психологічний фактор: хтось може набрати вагу, як психологічний захист, точно так само можна схуднути, вирішивши психологічні проблеми»,-говорила Соня.

Плакидюк також зізналася, що пристрастилася до інтервального голодування і не уявляє свого життя без спортзалу.

Нагадаємо, що Плакидюк і Костромічова притиснулися до красеня, Полякова оцінила: "дівки розкіш".

Як повідомляла Politeka, Плакидюк зніяковіла формами у вбранні з розрізами:"лялечка".

Також Politeka писала, що Плакидюк погладила білосніжне декольте пір'їнкою:"Стала ще соковитіше".