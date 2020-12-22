Фотограф Соня Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" показала, як виглядала до рекордного схуднення
Як розповідає Politeka.net, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.
Дівчина розповіла, що 2014 рік, коли стартували зйомки шоу «Супермодель по-українськи» змінив її життя.
«На цих словах мій голос завжди дрижатиме, бо тоді я здобула не тільки нову місію i можливість ділитись своїм професійним досвідом з мільйонним загалом глядачів, але й отримала фантастичну телевізійну родину, з якою всі ці сім років ми із благоговінням та хвилюванням спостерігали за карколомними трансформаціями кожного, хто ступав на наш — не побоюсь цього слова— доленосний подіум. І ми переживали це разом, із щирим співчуттям та захватом", - зізналася вона.
При цьому користувачі Мережі розповіли, які сезони шоу їм сподобалися найбільше.
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"Хочемо ще змішаний сезон", "Змішані сезони були кращі", "Чоловічий сезон", - пишуть в коментарях.
Зазначимо, пост Плакидюк супроводила своїм фото до схуднення. Вона позує в сукні з величезним декольте, в якому дівчина засвітила свої принади. Розмір бюста просто заворожує.
Нагадаємо, раніше Плакидюк розповідала, що схуднути їй вдалося без дієт.
Фотограф зазначила, що перш за все вилікувала щитовидну залозу і налагодила обмін речовин. Крім того, вона розібралася зі своїм психологічним станом.
"Мені вдалося досягти якоїсь гармонії і дзена. Є ж ще психологічний фактор: хтось може набрати вагу, як психологічний захист, точно так само можна схуднути, вирішивши психологічні проблеми»,-говорила Соня.
Плакидюк також зізналася, що пристрастилася до інтервального голодування і не уявляє свого життя без спортзалу.
Нагадаємо, що Плакидюк і Костромічова притиснулися до красеня, Полякова оцінила: "дівки розкіш".
Як повідомляла Politeka, Плакидюк зніяковіла формами у вбранні з розрізами:"лялечка".
Також Politeka писала, що Плакидюк погладила білосніжне декольте пір'їнкою:"Стала ще соковитіше".