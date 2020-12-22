Фотограф Соня Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» показала, как выглядела до рекордного похудения

Как рассказывает Politeka.net, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

Девушка рассказала, что 2014 год, когда стартовали съемки шоу «Супермодель по-украински» изменил ее жизнь.

«На этих словах мой голос всегда трясутся, потому что тогда я получила не только новую миссию и возможность делиться своим профессиональным опытом с миллионным целом зрителей, но и получила фантастическую телевизионную семью, с которой все эти семь лет мы с благоговением и волнением наблюдали за сногсшибательными трансформациями каждого, кто ступал на наш - не побоюсь этого слова-судьбоносный подиум. И мы переживали это вместе, с искренним сочувствием и восторгом», - призналась она.

При этом пользователи Сети рассказали, какие сезоны шоу им понравились больше всего.

"Хотим еще смешанный сезон", "Смешанные сезоны были лучшие", "Мужской сезон", - пишут в комментариях.

Отметим, пост Плакидюк сопроводила своим фото до похудения. Она позирует в платье с огромным декольте, в котором девушка засветила свои прелести. Размер бюста просто завораживает.

Напомним, ранее Плакидюк рассказывала, что похудеть ей удалось без диет.

Фотограф отметила, что прежде всего вылечила щитовидную железу и наладила обмен веществ. Кроме того, она разобралась со своим психологическим состоянием.

«Мне удалось достичь какой-то гармонии и дзена. Есть же еще психологический фактор: кто-то может набрать вес, как психологическую защиту, точно так же можно похудеть, решив психологические проблемы», — говорила Соня.

Плакидюк также призналась, что пристрастилась к интервальному голоданию и не представляет своей жизни без спортзала.

Напомним, что Плакидюк и Костромичева прижались к красавцу, Полякова оценила: "девки роскошь".

Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами:"куколка".

Также Politeka писала, что Плакидюк погладила белоснежное декольте перышком:"Стала еще сочнее".