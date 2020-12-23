Відома фітнес-модель Соммер Рей показала себе, захоплюючи фанатів

На фото Соммер позує в топі і лосинах. Красуня стояла на балконі і хвалилася пружним тілом, залишивши розпущеним волосся. Дівчина на другому знімку розгорнулася спиною і вже показувала пружні сідниці в обтягуючих штанях. Кадри вийшли досить пікантними і запальними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Назавжди один з моїх улюблених", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже мільйон лайків і написали коментарі:

"Ідеально без зусиль", "ти така чертовски ідеальна" ," я люблю тебе" ," це тільки у мене або вони виросли?", "Як завжди красиво", "ти дійсно красива, Повір мені", "красиві очі, я маю на увазі стегна, LOL", "кращий бренд одягу, який ніхто не може змінити", "твоє волосся - це просто щось", "ти значиш для мене все", "уявіть, що Ви публікуєте своє ню, а потім кричите на чувака, який дивиться на нього".

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Соммер Рей в гарячому танці показала місця, якими пишається.

Цього разу Соммер записала відео, де потрясла пружними "булочками". Модель з різних ракурсів блиснула своїми досконалостями.

"Божевільна красуня" стрибала стоячи боком і рухала сідницями так, що вони просто заворожували. Всі ці рухи спокусниця виконувала у вузьких шортиках, обтягнули її ідеальні форми, а також злегка їх оголили.

Нагадаємо, Соммер Рей покрутила "перчиками" в незвичайному джинсовому бікіні

А ще Politeka писала, що Соммер Рей не стала приховувати форми "як у Кім" у вузькому бікіні, все напоказ

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Соммер Рей в шкіряному ТОПі засліпила своїми дарами природи



