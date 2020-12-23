Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала себя, восхищая фанатов

На фото Соммер позирует в топе и лосинах. Красотка стояла на балконе и хвасталась упругим телом, оставив распущенными волосы. Девушка на втором снимке развернулась спиной и уже показывала упругие ягодицы в обтягивающих штанах. Кадры получились довольно пикантными и зажигательными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкокй на страничку знаменитости.

"Навсегда один из моих любимых", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти миллион лайков и написали комментарии:

"Идеально без усилий", "Ты такая чертовски идеальная", "Я люблю тебя", "Это только у меня или они выросли?", "Как всегда красиво", "Ты действительно красивая, поверь мне", "Красивые глаза, я имею в виду бедра, LOL", "лучший бренд одежды, который никто не может изменить", "Твои волосы - это просто нечто", "Ты значишь для меня все", "Представьте, что вы публикуете свое ню, а затем кричите на чувака, который смотрит на него".

Сообщалось, что известная фитнес-модель Соммер Рэй в горячем танце показала места, которыми гордится.

В этот раз Соммер записала видео, где потрясла упругими "булочками". Модель с разных ракурсов блеснула своими совершенствами.

"Безумная красотка" прыгала стоя боком и двигала ягодицами так, что они просто завораживали. Все эти движения искусительница выполняла в узких шортиках, обтянувших ее идеальные формы, а также слегка их оголившие.

Напомним, Соммер Рей покрутила "перчиками" в необычном джинсовом бикини

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