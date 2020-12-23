Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, похвалилася пишногрудою подружкою

На фото красуня позувала в топі і шортиках. Зірка здалася досить близько до камери, хвалячись пишним бюстом. Дівчина залишила волосся розпущеним, а одну бретельку спустила на плече. Кадр вийшов ефектним і притягує погляди, адже дівчина зовсім не соромилася показати свої "диньки". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Йди за моїм прекрасним другом", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 90 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива жінка", "дуже-дуже красиво", "вона неймовірно спокуслива", " ти в порядку, дорога? Я так по тебе сумую ...", "Чарівно красиво і дуже красиво", "я стежу за нею дуже давно", " неймовірно. Але я чекаю твоїх приголомшливих фото", «ти навіть не підписана на неї і вона також, подруги», "я завжди з нетерпінням чекаю ваших постів".

Повідомлялося, що відома модель Анастасія Квітко затягнула своє шикарне тіло чорним мереживом.

Зірка позувала в чорному мереживному боді, обтягнулому її пишні груди. Нескромне декольте дало помилуватися принадами зірки у всій красі. Тонкі бретельки натягнулися на плечах зірки, прямо впиваючись в шкіру.

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