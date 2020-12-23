Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, похвасталась пышногрудой подружкой

На фото красотка позировала в топе и шортиках. Звезда показалась довольно близко к камере, хвастаясь пышным бюстом. Девушка оставила волосы распущенными, а одну бретельку спустила на плечо. Кадр получился эффектным и притягивающим взгляды, ведь девушка совсем не стеснялась показать свои "дыньки". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Следуй за моим прекрасным другом", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 90 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая женщина", "Очень-очень красиво", "Она невероятно соблазнительна", "Ты в порядке, дорогая? Я так по тебе скучаю ...", "Очаровательно красиво и очень красиво", "Я слежу за ней очень давно", "Невероятно. Но я жду твоих потрясающих фото", "Ты даже не подписана на нее и она также, подруги", «Я всегда с нетерпением жду ваших постов».

Сообщалось, что Известная модель Анастасия Квитко затянула свое шикарное тело черным кружевом.

Звезда позировала в черном кружевном боди, обтянувшем ее пышную грудь. Нескромное декольте дало полюбоваться прелестями звезды во всей красе. Тонкие бретельки натянулись на плечах звезды, прямо впиваясь в кожу.

Напомним, русская Кардашьян приспустила бретельки майки, чуть не "потеряв" гигантский бюст

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