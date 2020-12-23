Відома фітнес-модель Ана Чері показала себе в пікантному образі
На фото красуня була в шовкових шортиках і білому бюстгальтері. Ана спустила з себе халат, щоб показати пружне тіло, яке під ним ховала. Дівчина залишила волосся розпущеним, а дивилася прямо в камеру. Чері була в темній кімнаті, мабуть модель готувалася спати, і вирішила порадувати фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, але так і хочеться додати: "жінка з багатством, два Діаманти".
Ми писали, що американська фітнес-модель Ана Чері в трендовому костюмі захопила підтягнутою фігурою.
Як склалися стосунки "Холостячки" Мішиної з Еллертом після шоу, правду вже не приховати: "Мені було боляче..."
Молодий одесит влетів у пішоходів на "зебрі", пара не вижила: кадри з місця трагедії
Молода дружина Комарова зі "Світу навиворіт" після слів Влада Ями приголомшила заявою: "Так що дивіться!"
Люті морози до -14 і сніг несуться на Україну, дати погодного удару: "До кінця цього тижня..."
Як видно на фото, фітнес-модель, яка раніше працювала тренером в спортзалі, може підкорити досить яскравою зовнішністю і підкачаної фігурою незважаючи на те, що не є худий за звичними стандартами моделінгу.
У яскраво-помаранчевому ТОПі з глибоким декольте і в чорних лосинах Чері виглядала більш ніж спокусливо, тому велика кількість хвалебних коментарів не змусила довго чекати.
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала біля вікна сміливу фотосесію в одній чорній білизні.
Ана повернулася до камери напівбоком, завдяки чому змогла продемонструвати досить вдалий образ з акцентом на сідниці. Легкий макіяж, ідеальний загар і живе освітлення біля вікна створили повну картину з Чері.
Нагадаємо, фітнес-модель Ана Чері показала своє сердечко у вузенькому ТОПі
А ще Politeka повідомляла, що безсоромна Ана Чері в святковій білизні спокусила іграми з льодяником
Також Politeka писала, що Ана Чері В чорній білизні влаштувала у ванній пікантні витівки, вдалий кадр