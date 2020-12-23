Відома фітнес-модель Ана Чері показала себе в пікантному образі

На фото красуня була в шовкових шортиках і білому бюстгальтері. Ана спустила з себе халат, щоб показати пружне тіло, яке під ним ховала. Дівчина залишила волосся розпущеним, а дивилася прямо в камеру. Чері була в темній кімнаті, мабуть модель готувалася спати, і вирішила порадувати фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, але так і хочеться додати: "жінка з багатством, два Діаманти".

Ми писали, що американська фітнес-модель Ана Чері в трендовому костюмі захопила підтягнутою фігурою.

Як видно на фото, фітнес-модель, яка раніше працювала тренером в спортзалі, може підкорити досить яскравою зовнішністю і підкачаної фігурою незважаючи на те, що не є худий за звичними стандартами моделінгу.

У яскраво-помаранчевому ТОПі з глибоким декольте і в чорних лосинах Чері виглядала більш ніж спокусливо, тому велика кількість хвалебних коментарів не змусила довго чекати.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала біля вікна сміливу фотосесію в одній чорній білизні.

Ана повернулася до камери напівбоком, завдяки чому змогла продемонструвати досить вдалий образ з акцентом на сідниці. Легкий макіяж, ідеальний загар і живе освітлення біля вікна створили повну картину з Чері.

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