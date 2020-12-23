Известная фитнес-модель Ана Чери показала себя в пикантном образе
На фото красотка была в шелковых шортиках и белом бюстгальтере. Ана спустила с себя халат, чтобы показать упругое тело, которое под ним прятала. Девушка оставила волосы распущенными, а смотрела прямо в камеру. Чери была в темной комнате, видимо модель готовилась спать, и решила порадовать фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но так и хочется добавить: "Женщина с богатством, два бриллианта".
Мы писали, что американская фитнес-модель Ана Чери в трендовом костюме восхитила подтянутой фигурой.
Врачи борются за жизнь легендарного Чапкиса из "Танців з зірками", раскрыт диагноз: "Мой 90-летний папа..."
Покатушки на санках закончились трагедией на Харьковщине: 11-летний ребенок умер до приезда врачей
Беда настигла судью «Танців з зірками» Григория Чапкиса, никого не пускают: «Начал задыхаться...»
Как выглядит первая жена Горбунова, с которой он был до Осадчей: "Старше на десять лет"
Как видно на фото, фитнес-модель, которая ранее работала тренером в спортзале, может покорить довольно яркой внешностью и подкаченной фигурой несмотря на то, что не является худой по привычным стандартам моделинга.
В ярко-оранжевом топе с глубоким декольте и в черных лосинах Чери выглядела более чем соблазнительно, потому большое количество хвалебных комментариев не заставило долго ждать.
Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери устроила у окна смелую фотосессию в одном черном белье.
Ана повернулась к камере полубоком, благодаря чему смогла продемонстрировать довольно удачный образ с акцентом на ягодицы. Легкий макияж, идеальный загар и живое освещение у окна создали полную картину с Чери.
Напомним, фитнес-модель Ана Чери показала свое сердечко в узеньком топе
А еще Politeka сообщала, что бесстыжая Ана Чери в праздничном белье соблазнила играми с леденцом
Также Politeka писала, что Ана Чери в черном белье устроила в ванной пикантные шалости, удачный кадр