Известная фитнес-модель Ана Чери показала себя в пикантном образе

На фото красотка была в шелковых шортиках и белом бюстгальтере. Ана спустила с себя халат, чтобы показать упругое тело, которое под ним прятала. Девушка оставила волосы распущенными, а смотрела прямо в камеру. Чери была в темной комнате, видимо модель готовилась спать, и решила порадовать фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но так и хочется добавить: "Женщина с богатством, два бриллианта".

Мы писали, что американская фитнес-модель Ана Чери в трендовом костюме восхитила подтянутой фигурой.

Как видно на фото, фитнес-модель, которая ранее работала тренером в спортзале, может покорить довольно яркой внешностью и подкаченной фигурой несмотря на то, что не является худой по привычным стандартам моделинга.

В ярко-оранжевом топе с глубоким декольте и в черных лосинах Чери выглядела более чем соблазнительно, потому большое количество хвалебных комментариев не заставило долго ждать.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери устроила у окна смелую фотосессию в одном черном белье.

Ана повернулась к камере полубоком, благодаря чему смогла продемонстрировать довольно удачный образ с акцентом на ягодицы. Легкий макияж, идеальный загар и живое освещение у окна создали полную картину с Чери.

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