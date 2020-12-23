Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з Бредом Піттом, показала себе в незвичайному образі

На фото дівчина позує в чорному бікіні і штанях. Красуня влаштувалася зручно на пляжі, а волосся залишила розпущеним. Ніколь закрила очі від задоволення, насолоджуючись сонячною погодою. Кадр вийшов дуже легким і спокусливим, адже модель не соромилася себе показати в хвилини релаксу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, так як красуня кадр викинула в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "божевільний ангел, чиста краса"

Ми писали, що відома модель Ніколь Потуральскі блиснула бюстом без білизни.

Цього разу Потуральскі постала в малиновій блузі з короткими рукавами. Спокусниця лише один гудзик залишила застебнутою, тому вона посверкала своїм пружним животом.

Повідомлялося, що колишня кохана актора Бреда Пітта, німецька модель Ніколь Потуральскі, виклала нові знімки на радість фанатам.

На них модель позує в одязі молочного кольору перед дзеркалом. Ніколь Потуральскі кокетливо розстебнула атласну блузку і засвітила мереживний бюстгальтер і акуратні Груди невеликого розміру, а також плоский животик.

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