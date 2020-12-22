Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе в незвичайному образі

На фото красуня позує в блузці і без трусиків. Образ модель доповнила капелюшком, яку натягнула на очі. Зірка стояла в профіль до камери і хвалилася ідеальними вигинами сідниць, які зовсім не бентежилася показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку.

"Чоловік, пам'ятай! У відносинах з жінкою головне - не головне, а не головне-головне", - написала зірка під фото.

Фанати поставили півтори тисячі лайків і написали коментарі:

"Ну так, жінки дуже складні, їм просто треба зрозуміти", "не перестаю захоплюватися вашою фігурою Тетяна", " захоплююся твоєю фігурою, красуня!!!", "Атмосфера", "завжди дивують ті, хто пише розумні цитати з голою п'ятою точкою", "Нас не можна зрозуміти, тому що ми самі не знаємо чого хочемо)", "я з тобою повністю згодна", " все збільшили картинку? Признавайтеся","це точно, фотографія чудова)".

Повідомлялося, що колишня солістка популярного тріо "ВІА Гра" Тетяна Котова спокусила бездоганною красою, осідлавши стілець.

Так, на фотографії Котова позує в міні-топі червоного кольору і спідниці з розрізом. Дівчина ефектно вмостилася на стільці, поглядаючи в сторону. Образ знаменитість вирішила доповнити капелюхом і бездоганним макіяжем.

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