Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла історію

На фото красуня позує в чорній сукні і чоботях. Катерина задерла ноги вгору, а сама лежала на підлозі. Дівчина хвалилася взуттям, яку так мріяла отримати. В руці у актриси можна побачити келих з напоєм, а волосся Нікітіна залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Невелика історія:

Я знайшла в Інтернеті картинку черевиків, які собі хочу! Виставила в історію попросила допомогти мені такі знайти!! Через 3 дні мені, передплатниця скидає цю сторінку", - написала зірка.

Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:

"У таких черевиках, так по Хрещатику", " Цікаво, якщо мій зріст 188 см , ми подивимося очі в очі?", "Клас, чудово".

Ми писали, що актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна вразила спортивною формою.

Знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове відео, на якому показала результати інтенсивних тренувань. Дівчина записала ролик в невеликій кімнаті з ламінатною підлогою і величезним дзеркалом на півстіни. Для спортивних занять Катерина Нікітіна одягла чорний світшот і обтягуючі легінси з смужками по всій довжині. Волосся вона для зручності зібрала в хвіст.

Нагадаємо, красуня з "Квартал 95" задерла ніжку вище голови, прикувавши до себе погляди

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