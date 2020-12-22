Американська фітнес-модель Ана Чері у яскравому купальнику в клітинку показала підтягнуту фігуру

Відома модель досить часто радує шанувальників стильними фото і розповідає про насичений ритм життя. Незважаючи на те, що Ана більшу частину часу проводить вдома або на роботі (дівчина відкрила власний онлайн-магазин одягу для фітнесу), вона також встигає тренуватися, влаштовувати фотосесії і проводити час з чоловіком.

У своєму Instagram Чері робить акцент саме на своєму тілі, яке любить показувати в самих різних бікіні. Цього разу на фото Ана блищала в яскраво-жовтому купальнику у велику і маленьку клітку. А доповнити свій образ дівчина вирішила простий панамкою, сережками-кільцями і макіяжем з акцентом на припухлі губи.

Як і очікувалося, вдала демонстрація форм в скромній позі не залишила шанувальників байдужими:

"Вау, унікальний; красивий😍; Ана, де ти взяла цю капелюх? Так добре виглядає; я називаю це схрещеними на ногах 😉; захоплююче дух бікіні; ви та ще шалена принцеса👸 🔥 💘 👅 💋; hermosas💕 💕; Боже мій, Ти виглядаєш просто чудово! 🤤 😍 Я закохуюся в тебе на цій картинці; Ооо.... дай подумати .... 🤔 ; така яблучна дитинко; ви чарівна неймовірно елегантна прекрасна жінка".

Відзначимо, Фінес-модель, яка раніше працювала тренером в спортзалі, може підкорити досить яскравою зовнішністю і підкачаною фігурою незважаючи на те, що не є худою за звичними стандартами моделінгу.

У яскраво-помаранчевому ТОПі з глибоким декольте і в чорних лосинах Чері виглядала більш ніж спокусливо, тому велика кількість хвалебних коментарів не змусила довго чекати. Ана, варто підкреслити, навіть в скромних образах робить акцент на достоїнствах фігури, тому ніколи не приховує бюст, одночасно з тим підкреслюючи лінії стегон.

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