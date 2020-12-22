Американская фитнес-модель Ана Чери в ярком купальнике в клеточку показала подтянутую фигуру

Известная модель довольно часто радует поклонников стильными фото и рассказывает о насыщенном ритме жизни. Несмотря на то, что Ана большую часть времени проводит дома или на работе (девушка открыла собственный онлайн-магазин одежды для фитнеса), она также успевает тренироваться, устраивать фотосессии и проводить время с мужем.

В своем Инстаграм Чери делает акцент именно на своем теле, которое любит показывать в самых разных бикини. В этот раз на фото Ана блистала в ярко-желтом купальнике в крупную и маленькую клетку. А дополнить свой образ девушка решила простой панамкой, сережками-кольцами и макияжем с акцентом на припухлые губы.

Как и ожидалось, удачная демонстрация форм в скромной позе не оставила поклонников равнодушными:

«Вау, уникальный; Красивый😍; Ана, где ты взяла эту шляпу? Так хорошо выглядит; Я называю это скрещенными на ногах 😉; Захватывающее дух бикини; Вы та еще шальная принцесса👸🔥💘👅💋; Hermosas💕💕; Боже мой, ты выглядишь просто великолепно! 🤤 осталось маслом намазать😍 Я влюбляюсь в тебя на этой картинке; Ооо .... дай подумать .... 🤔; такая яблочная детка; Вы очаровательная невероятно элегантная прекрасная женщина».

Отметим, финес-модель, которая ранее работала тренером в спортзале, может покорить довольно яркой внешностью и подкачанной фигурой несмотря на то, что не является худой по привычным стандартам моделинга.

В ярко-оранжевом топе с глубоким декольте и в черных лосинах Чери выглядела более чем соблазнительно, потому большое количество хвалебных комментариев не заставило долго ждать. Ана, стоит подчеркнуть, даже в скромных образах делает акцент на достоинствах фигуры, потому никогда не скрывает бюст, одновременно с тем подчеркивая линии бедер.

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