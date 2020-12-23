Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі
На фото красуня сиділа на підлозі в блузці, яку залишила розстебнутою. Дівчина позувала перед дзеркалом і її зовсім не бентежив пікантний образ. Омович себе знімала на телефон в дзеркало і хвалилася тоненькими ніжками, які виставила вперед. Ще модель засвітила трохи бюст, що зробило кадр максимально пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Липучка", - написала зірка.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "пік пристрасті".
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Ми писали, що українська модель Олена Омович вразила формами в одному мереживі.
"Вам подобається морозиво?"- коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Омович позує в одному мереживі, ефектно шаля з морозивом. Ним модель намалювала сердечко у себе на» персику", на що звернули увагу її шанувальники.
Повідомлялося, що відома модель Олена Омович не змогла приховати пікантну деталь свого нового образу.
Як видно на нових фото Омович, дівчина і правда виглядає дуже спокусливо завдяки демонстрації своїх форм в Білій міні-сукні зі стяжками. Головне родзинкою її образу стала відсутність ліфчика, чому шанувальники відразу звернули увагу на достоїнства.
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