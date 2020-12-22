Відома співачка Джамала показала себе в новому святковому образі

На фото Джамала позує в сукні з відкритими плечима і без білизни. Красуня залишила волосся розпущеним. Дівчина посміхалася, але погляд свій відвела від об'єктива камери. Співачка стояла серед сніжинок і радувала бездоганним виглядом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже фото було викинуто в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "вся сіяєш, казковий вигляд".

Повідомлялося, що співачка Джамала порадувала публіку свіжими фото.

37-річна артистка опублікувала нові знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала себе в красивій довгій сукні відтінку "насичений персик", з незвичайними вирізами на плечах, і на високих підборах. Грайлива брюнетка показала себе в різних ракурсах, в тому числі і в повний зріст, позуючи біля новорічної ялинки.

Повідомлялося, що Джамала показала себе з новою зачіскою, чим сильно здивувала свою численну армію шанувальників.

На кадрах Джамала позує в жовтому спортивному костюмі, показуючи з різних сторін свою нову зачіску.

Причому, по її щасливому обличчю можна здогадатися, що похід до перукаря доставив їй задоволення.

"Новий рік починається з нової зачіски!"–- підписала знімки знаменитість.

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