Известная певица Джамала показала себя в новом праздничном образе
На фото Джамала позирует в платье с открытыми плечами и без белья. Красотка оставила волосы распущенными. Девушка улыбалась, но взгляд свой отвела от объектива камеры. Певица стояла среди снежинок и радовала безупречным видом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь фото было выброшено в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Вся сияешь, сказочный вид".
Сообщалось, что певица Джамала порадовала публику свежими фото.
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37-летняя артистка опубликовала новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала себя в красивом длинном платье оттенка "насыщенный персик", с необычными вырезами на плечах, и на высоких каблуках. Игривая брюнетка показала себя в разных ракурсах, в том числе и в полный рост, позируя возле новогодней елочки.
Сообщалось, что Джамала показала себя с новой прической, чем сильно удивила свою многочисленную армию поклонников.
На кадрах Джамала позирует в желтом спортивном костюме, показывая с разных сторон свою новую прическу.
Причем, по ее счастливому лицу можно догадаться, что поход к парикмахеру доставил ей удовольствие.
"Новий рік починається з нової зачіски!", – подписала снимки знаменитость.
Напомним, резко помолодевшая после родов Джамала показала редкое фото с младшим сыном
А еще Politeka писала, что недавно родившая Джамала в купальнике удивила снимком в полный рост
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