Известная певица Джамала показала себя в новом праздничном образе

На фото Джамала позирует в платье с открытыми плечами и без белья. Красотка оставила волосы распущенными. Девушка улыбалась, но взгляд свой отвела от объектива камеры. Певица стояла среди снежинок и радовала безупречным видом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь фото было выброшено в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Вся сияешь, сказочный вид".

Сообщалось, что певица Джамала порадовала публику свежими фото.

37-летняя артистка опубликовала новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала себя в красивом длинном платье оттенка "насыщенный персик", с необычными вырезами на плечах, и на высоких каблуках. Игривая брюнетка показала себя в разных ракурсах, в том числе и в полный рост, позируя возле новогодней елочки.

Сообщалось, что Джамала показала себя с новой прической, чем сильно удивила свою многочисленную армию поклонников.

На кадрах Джамала позирует в желтом спортивном костюме, показывая с разных сторон свою новую прическу.

Причем, по ее счастливому лицу можно догадаться, что поход к парикмахеру доставил ей удовольствие.

"Новий рік починається з нової зачіски!", – подписала снимки знаменитость.

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