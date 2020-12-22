Популярна українська ведуча Леся Нікітюк вирішила подражнити фанатів, показавши головну гордість в екстра-міні

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Шалена Лесяантрица вже нарядила будинок, і сама вбралася ... плаття тут ні до чого", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фотографіях Нікітюк позує в екстра-міні сукні, яка підкреслює її й без того ідеальні ноги. А ось на іншому знімку ведуча показує розкішну фігуру в декольте.

"Мати моя жінка!", "Таке коротке плаття, що це швидше кофточка 😄, хоча коли довгі красиві ноги, то чому б і ні», «нескінченні ноги», «шикарна красуня», «Леся, до чого вже те плаття», «ще вище спідницю треба було», «ох, ці ноги...», - пишуть її шанувальники.

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У себе в Instagram Нікітюк вирішила випробувати маску, яка перетворює людину в Грінча. Леся повністю позеленіла, а її обличчя перетворилося на забавну мордочку. Красуня перевела камеру на свої стрункі ніжки, які теж позеленіли.

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