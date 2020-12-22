Популярная украинская ведущая Леся Никитюк решила подразнить фанатов, показав главную гордость в экстра-мини

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Шальная Лесяантрица уже нарядила дом, и сама нарядилась…платье тут не при чем», - говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях Никитюк позирует в экстра-мини платье, которое подчеркивает ее и без того идеальные ноги. А вот на другом снимке ведущая показывает роскошную фигуру в декольте.

«Мать моя женщина!», «Такое короткое платье, что это скорее кофточка 😄 хотя когда длинные красивые ноги, то почему бы и нет», «бесконечные ноги», «шикарная красотка», «Леся, к чему уже то платье», «еще выше юбку надо было», «ох, эти ноги…», - пишут ее поклонники.

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У себя в Инстаграм Никитюк решила испробовать маску, которая превращает человека в Гринча. Леся полностью позеленела, а ее лицо превратилось в забавную мордашку. Красотка перевела камеру на свои стройные ножки, которые тоже позеленели.

Напомним, что Леся Никитюк с "брежневскими" бровями ошеломила откровением после приглашения в "Холостячку".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк без штанов и комплексов показала, чем будет завлекать на "Холостячке".

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