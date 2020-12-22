Супермодель Емілі Ратаковски похвалилася бездоганною фігурою, позбувшись при цьому від білизни

Як розповідає Politeka, фотографії були опубліковані на фан-сторінці знаменитості в Instagram.

Так, на першому знімку Ратаковскі позує в облягаючому білосніжній білизні на тлі магазину, спокусливо поглядаючи в кадр. Образ знаменитість вирішила доповнити кросівками в колір і практично непомітним макіяжем.

На іншій фотографії Ратаковскі все в тій же білизні, але вже позбувшись бюстгальтера позує в будинку, прикривши пікантні місця халатом. Його, до слова, красуня вирішила не закривати паском.

Фанати моделі активно лайкали фотографії з кумиром, хоча і не наважилися їх коментувати.

До цього ми розповідали, що фанати знаменитості активно лайкали фотографії з кумиром, проте не поспішали їх коментувати. всесвітньо відома супермодель Емілі Ратаковскі з Victoria's Secret показала бездоганну фігуру, елегантно приспустивши сукню.

На фотографії Ратаковскі позує в яскраво-червоній сукні, яку вирішила ефектно приспустити. Доповнювали й без того ідеальний образ знаменитості гарний макіяж і червона помада.

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