Супермодель Эмили Ратаковски похвасталась безупречной фигурой, избавившись при этом от белья

Как рассказывает Politeka, фотографии были опубликованы на фан-странице знаменитости в Instagram.

Так, на первом снимке Ратаковски позирует в облегающем белоснежном белье на фоне магазина, соблазнительно поглядывая в кадр. Образ знаменитость решила дополнить кроссовками в цвет и практически незаметным макияжем.

На другой фотографии Ратаковски все в том же белье, но уже избавившись от бюстгальтера позирует в доме, прикрыв пикантные места халатом. Его, к слову, красотка решила не закрывать пояском.

Фанаты модели активно лайкали фотографии с кумиром, хотя и не решились их комментировать.

До этого мы рассказывали, что фанаты знаменитости активно лайкали фотографии с кумиром, однако не спешили их комментировать. всемирно известная супермодель Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret показала безупречную фигуру, элегантно приспустив платье.

На фотографии Ратаковски позирует в ярко-красном платье, которое решила эффектно приспустить. Дополняли и без того идеальный образ знаменитости красивый макияж и красная помада.

Напомним, полностью раздетая Эмили Ратаковски восхитила животиком на большом сроке беременности

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