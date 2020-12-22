Супермодель Эмили Ратаковски похвасталась безупречной фигурой, избавившись при этом от белья
Как рассказывает Politeka, фотографии были опубликованы на фан-странице знаменитости в Instagram.
Так, на первом снимке Ратаковски позирует в облегающем белоснежном белье на фоне магазина, соблазнительно поглядывая в кадр. Образ знаменитость решила дополнить кроссовками в цвет и практически незаметным макияжем.
На другой фотографии Ратаковски все в том же белье, но уже избавившись от бюстгальтера позирует в доме, прикрыв пикантные места халатом. Его, к слову, красотка решила не закрывать пояском.
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Фанаты модели активно лайкали фотографии с кумиром, хотя и не решились их комментировать.
До этого мы рассказывали, что фанаты знаменитости активно лайкали фотографии с кумиром, однако не спешили их комментировать. всемирно известная супермодель Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret показала безупречную фигуру, элегантно приспустив платье.
На фотографии Ратаковски позирует в ярко-красном платье, которое решила эффектно приспустить. Дополняли и без того идеальный образ знаменитости красивый макияж и красная помада.
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