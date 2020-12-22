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Чиновники з Пенсійного фонду попередили українців про виділення значної суми грошей, спрямовану на виплати громадянам

Як розповідає Politeka, про це повідомила прес-служба відомства у Facebook.

Так, сьогодні чиновники виділили на пенсійні виплати громадян 1,6 мільярда гривень. Всього з початку місяця уряд виділив пенсіонерам 35,5 мільярдів гривень, які підуть на виплати громадянам.

При цьому пенсіонерів попередили, що виплата буде проведена в дату, яку кожному пенсіонеру визначили індивідуально.

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Так, учасникам опитування пропонувалося назвати, який рівень пенсії вони вважають прийнятним для себе. В результаті середній розмір гідної пенсії на думку українців склав 11 359 гривень. Варто зазначити, що ця цифра перевищує середні показники пенсій за даними ПФУ в 3,3 рази.

У рамках опитування мінімальний розмір прийнятної пенсії, який називали учасники, склав 2 тисячі гривень, а максимальний – 70 тисяч.

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