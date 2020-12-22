Популярна українська співачка Наталія Могилевська похвалилася в мережі запальним танцем з солісткою групи KAZKA
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.
"Які ж Ви У мене талановиті! Я вже три дні дивлюся ваші тіктоки під трек "Натусик" і отримую величезне задоволення, дивлячись на те, які ви у мене Класні! Дорогі мої й улюблені, не стрималася, і вирішила показати вам тіктоки", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому ролику Могилевська виконує запальний танець з солісткою групи KAZKA Олександрою зарицькою. Як можна помітити, все це відбувається в центрі Києва, на вулиці.
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"Несподівано і приємно", " Наташенька пісня вогонь 🔥 і кліп теж вогонь 🔥 спасибі вам за пісню! Ви молодець", " прикольно вийшло, Наташа!", "Наташа ви супер, таких зірок, як ви дуже мало, таких треба пошукати ! Творчих, вам успіхів і процвітання», «Натусик – як завжди на висоті», - пишуть її шанувальники.
Нагадавши, сяюча Могилевська вразила затишним видом на тлі розкішної ялинки:"Наташка помолодшала".
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